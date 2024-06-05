【美品☆化粧箱付属】SONY ソニー PSP-3000 ブルー blue 青

ご覧いただきありがとうございます。SONYソニーPSP-3000ブルーblueの出品となります。【動作状況】通常動作確認済みとなります。【商品の状態】通常使用によるスレや傷はありますが、致命的な傷はなく良品かと思います。アダプター差し込み口を激しく動かすと接触不良となることがあります。その点のみご了承下さい。その他状態は写真にてご確認ください。【付属品】化粧箱電源ケーブル取扱説明書お探しの方、この機会にぜひご検討宜しくお願い致します。



PSP「プレイステーション・ポータブル」 バイブラント・ブルー (PSP-3000VB)



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