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人間国宝　井上萬二　香炉
商品番号 G94308160933
商品名

人間国宝　井上萬二　香炉
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 6,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボタン柄、萬二作銘の本人作高さ10.5cm巾11cm箱はありません
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