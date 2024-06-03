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WORLD FLOWER ARTISTS 2冊　英語　日本語　韓国語　箱付き
商品番号 B40622770562
商品名

WORLD FLOWER ARTISTS 2冊　英語　日本語　韓国語　箱付き
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本棚に眠っていたので出品します。フラワーアレンジメントのアーティスト達の作品集のようです。大型の本2冊セットです。韓国語、英語、日本語で書かれています。韓国で出版された版のようです。外箱にスレなど経年劣化はありますが、使用していないので中身は綺麗な状態です。リサイクル梱包材使用で発送予定です。自宅保管品ですので、お気になさらない方のご購入をお願い致します。
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