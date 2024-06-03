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商品詳細
本棚に眠っていたので出品します。フラワーアレンジメントのアーティスト達の作品集のようです。大型の本2冊セットです。韓国語、英語、日本語で書かれています。韓国で出版された版のようです。外箱にスレなど経年劣化はありますが、使用していないので中身は綺麗な状態です。リサイクル梱包材使用で発送予定です。自宅保管品ですので、お気になさらない方のご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle107666.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial653216.html
http://narcologia.ru/goods/marshal129980.html
WORLD FLOWER ARTISTS 2冊 英語 日本語 韓国語 箱付き
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle107666.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial653216.html
http://narcologia.ru/goods/marshal129980.html
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