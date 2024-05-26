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マーベルレジェンド　ケーブル
商品番号 Y48416662301
商品名

マーベルレジェンド　ケーブル
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【コメントなし・即購入OK】【値下げ不可】写真にあるもので全てです。目立った傷や汚れはないかと思われます。アメトイ特有の関節の緩さやキツさ、塗装のばらつき等ご理解よろしくお願いします。他の出品はコチラ↓#エディtoysご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい！
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