マーベルレジェンド　ケーブル

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商品詳細
【コメントなし・即購入OK】【値下げ不可】写真にあるもので全てです。目立った傷や汚れはないかと思われます。アメトイ特有の関節の緩さやキツさ、塗装のばらつき等ご理解よろしくお願いします。他の出品はコチラ↓#エディtoysご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい！
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