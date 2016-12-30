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PS マーヴルスーパーヒーローズvsストリートファイター exエディション 箱説
商品番号 M23738999594
商品名

PS マーヴルスーパーヒーローズvsストリートファイター exエディション 箱説
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケース、説明書付きです。ケースに多少のスレ傷があります。説明書は貴重な、ダメージのほぼない物となります。(多少の使用感と傷はご了承ください)ディスクに写真には写らない程度の傷があります。他は目立つ傷はございませんが、あくまでも中古品であることを念頭に置いて購入をご検討ください。
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