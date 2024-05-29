浅い夢 吉行淳之介　角川文庫　昭和53年6月30日発行　初版

お値下げしました＊浅い夢吉行淳之介 角川文庫 昭和53年6月30日発行 初版初版希少文献絶版希少価値#ぽぽたん本←こちらをクリックして頂くとまとめて書籍類ご覧になれます＊中古品のため経年による日焼け、シミ、汚れ、傷、破れ、折れございます。書き込みなどある場合ございます。画像をご確認頂けたらと思います。中古をご理解の方で宜しくお願いします。 #希少価値#絶版#絶版希少価値本#レア本 #希少#昭和#昭和レトロ#希少本#希少価値本#希少価値商品#名作#昭和 #古書 #物語 #絶版本#レア本#希少価値商品#希少価値#文庫本 #昭和#昭和本 #昭和レトロ #名作 #名本#希少文献#浅い夢#吉行淳之介 #角川文庫 #昭和53年 #初版#昭和53年6月30日発行