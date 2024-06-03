ほぼ読まず、暗所にて保存していました。美品ですが、自宅長期保存とご理解のうえ、購入をご検討下さい。「摂食・嚥下障害のVF実践ガイド:一歩進んだ診断・評価のポイント」植松宏/千葉由美/山脇正永/戸原玄定価:￥5000＋税#植松宏#植松_宏#千葉由美#千葉_由美#山脇正永#山脇_正永#戸原玄#戸原_玄#本#自然／医療・薬学・健康



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