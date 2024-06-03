3冊セット】ロールシャッハ・テスト 高橋雅春・高橋依子・西尾博行 ...

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商品詳細
ロールシャッハ 本 3冊セット①「ロールシャッハ・テストによるパーソナリティの理解」高橋依子定価:￥3400②「ロールシャッハ・テスト解釈法」高橋雅春・高橋依子・西尾博行定価:￥3400③ロールシャッハ・テスト実施法」高橋雅春・高橋依子・西尾博行定価:￥3400ロールシャッハに関する本3冊セットです。特に書き込みはありませんが、経年劣化による表紙のヤケ・スレ等はあります。バラ売り・お値下げなどは是非ご相談ください！即購入も大歓迎です(^^)#高橋依子#高橋_依子#本#心理学／心理学#ロールシャッハ#心理療法#臨床心理#心理アセスメント#エクスナー
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