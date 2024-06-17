SONY PlayStationPortable PSP-3000 RR

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:ラディアントレッドゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY本体に目立つキズ等ありません。個人的主観ですが、キレイだと思います！箱は少し使用感があります。商品セット内容・本体・ACアダプター・電源コード・取り扱い説明書・メモリースティック2GB （使用していたもの）【おまけ】ソフト・・・SHADOWOFMEMORIES⭐︎バッテリーはありませんので、ご用意ください⭐︎動作は初期化を行い電源が入ることを確認して おります。梱包材はリサイクル品を使用する場合もあります。※長期自宅保管の中古品です。写真をよくご確認の上、ご理解いただいてのご購入をお願いします。※猫を飼っております。アレルギー等、心配な方はご遠慮くださいますようお願いします。
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