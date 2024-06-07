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PSP-3000 ミスティック・シルバー
商品番号 W79570524603
商品名

PSP-3000 ミスティック・シルバー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000ミスティック・シルバー検品したところ、全体的に細かな擦れ傷があります。充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。color:シルバーゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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