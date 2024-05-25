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SDVX専用コントローラー　FAUCETWO
商品番号 S64939633866
商品名

SDVX専用コントローラー　FAUCETWO
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GAMO2から取り寄せたSDVX専用コントローラー。本体は数回使った程度で傷など異常はありませんが、箱に写真のようなヘコみがあります。気にしない方のみ購入お願いいたします。・ボタンとバネ:　DJDAOボタン\u0026100gバネ・StartとBTボタンでマイクロスイッチ使用:　HoneywellV15S05-EZ015-K0115g・FXボタンでマイクロスイッチ使用:　HoneywellV15S05-EZ015-K0115g・BTボタンのライトの色:　青色(デフォルト)・FXボタンのライトの色:　　赤色(デフォルト)
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