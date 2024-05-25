SDVX専用コントローラー　FAUCETWO

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商品詳細
GAMO2から取り寄せたSDVX専用コントローラー。本体は数回使った程度で傷など異常はありませんが、箱に写真のようなヘコみがあります。気にしない方のみ購入お願いいたします。・ボタンとバネ: DJDAOボタン\u0026100gバネ・StartとBTボタンでマイクロスイッチ使用: HoneywellV15S05-EZ015-K0115g・FXボタンでマイクロスイッチ使用: HoneywellV15S05-EZ015-K0115g・BTボタンのライトの色: 青色(デフォルト)・FXボタンのライトの色: 赤色(デフォルト)
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