【稀少品】 劇場版 空の境界 オールナイト 特典 ポストカード

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劇場版「空の境界」シリーズの上映会開催、描き下ろしポストカードを ... 劇場版「空の境界」シリーズの上映会開催、描き下ろしポストカードを ...



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2007年12月29日にテアトル新宿で行われた「空の境界オールナイト」上映会来場者特典ポストカードです。こちらは29日、30日のイベント入場者200人のみに配られたプレゼントで、大変稀少なものになります。両面厚紙補強し、ダンボールケースに入れて郵送致します。OPPケースで保管していた為、大変綺麗な状態ですが、真ん中のポストカードのみ最初から印刷の剥げがあります。写真2枚目をご覧頂き、気になる方は購入をお控え下さい。来場者入場者入場者特典カード当時品俯瞰風景殺人考察痛覚残留伽藍の洞矛盾螺旋忘却録音Remix殺人考察（後）終章/空の境界未来福音両儀式両儀式黒桐幹也黒桐幹也FGOfateプリズマイリヤ月姫GrandOrderフェイトメタリック