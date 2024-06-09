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なにわ男子 長尾謙杜 ちびぬい 第1弾
商品番号 F14752738571
商品名

なにわ男子 長尾謙杜 ちびぬい 第1弾
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは開封済の長尾謙杜のちびぬいになります。袋なしです。飾っていただけで1度も持ち歩いていません。素人管理のため完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。正規品ですがご心配でしたら写真等も追加いたします☺︎☆ご不明な点がございましたら気軽にコメントしてください☆#なにわ男子#長尾謙杜#ちびぬい人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい
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