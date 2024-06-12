【裁断済】逐条解説特定商取引法 第1・2巻 2冊セット

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商品詳細
逐条解説特定商取引法 第1,2巻2冊セット「逐条解説特定商取引法第1巻」阿部高明定価:￥5600「逐条解説特定商取引法第2巻」阿部高明定価:￥6600裁断済みになります。裁断済みなため状態を「やや傷や汚れあり」にしていますが、書き込みや汚れはありません。裁断済みであることをご了承頂ける方よろしくお願い致します。メルカリ便での発送予定です。#阿部高明#阿部_高明#本#社会／法律
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