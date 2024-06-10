DS LITE CUSTOM RED X CLEAR BLACK OCU

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DSソフト1890タイトルとGAMEBOYADVANCEソフト792タイトル合計2682タイトルの豊富なゲームに対応可能な人気のゲーム機『DSLITE』現在はメーカーの修理サポートが終了しノーサポート状態となってしまいました。そこで当店にて入手可能な新品パーツをできるだけ活用し修理リビルトいたしました。アウターボディはクリアーブラック、インナーボディはレッドという2種類のカラーの組み合わせでコーディネートしてみました。各ボタンパーツはクリアーブラック、ボタン内部のゴムパーツはレッドです。ボディの交換だけでなくゲームの進行速度を変更できる『オーバークロック機能』を搭載し、充電ポートもType-Cとしました。今回は上下の液晶ユニットを純正としたことで価格を抑えました。程度の良い液晶を厳選しておりますのでご安心ください。オーバークロック機能は（標準速度、1.7倍、1.4倍）の3つのモードを切り替え可能です。DSとアドバンスの両ソフトに対応しています。ゲームの進行速度を速めることによりRPGのレベル上げ等の時間短縮やレーシングゲームなどのさらなる難易度アップにご使用いただけます。注意：ソフトの種類によっては対応できない場合もございます。換装時に下側液晶スクリーンのタッチパネルを新品に交換いたしました。社外品のタッチパネルですが新品ですので傷は全くありません。上液晶画面の表面カバーレンズも新品です。（新品の黒枠カバーレンズを使用）上下液晶画面の表面には新品の保護フィルムを装着。安心してご使用いただけます。換装時に各ボタンの接点部分や基板を無水エタノールにて徹底的に洗浄。これにより快適に動作可能となっております。さらに紫外線除菌機にて徹底除菌済み。バッテリー及びタッチペン、アドバンスソフト挿入部のカバーが付属。本体は初期化してから発送致します。【注意】画像に登場しているマリオカートDSの画面は撮影のために使用しました。ソフトは付属しておりません。発送は、送料無料（宅急便コンパクト 匿名配送）恐れ入りますが、こちらの商品は値引き交渉は致しません。こちらの商品は当方の他の店舗でも併売しているため、万が一、売り切れ…