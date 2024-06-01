ニンテンドー 3DS ブルー 青 本体 付属品 任天堂



ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ... ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ...



ニンテンドー 3DS 青 アクア ブルー 本体 付属品 任天堂 01- ニンテンドー 3DS 青 アクア ブルー 本体 付属品 任天堂 01-



ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック - 通販 - gofukuyasan.com ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック - 通販 - gofukuyasan.com



Amazon | ニンテンドー3DS アクアブルー【メーカー生産終了】 | ゲーム ... Amazon | ニンテンドー3DS アクアブルー【メーカー生産終了】 | ゲーム ...



Amazon | ニンテンドー3DS ライトブルー | ゲーム機本体 Amazon | ニンテンドー3DS ライトブルー | ゲーム機本体



ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ... ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ...



ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ... ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ...



名入れ無料】 ライト 3DS ニンテンドー ブルー 任天堂 付属品 本体 ... 名入れ無料】 ライト 3DS ニンテンドー ブルー 任天堂 付属品 本体 ...



ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ... ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ...



☆極美品☆ 動作OK ニンテンドー3DS アクアブルー 青 本体 充電器 箱 ... ☆極美品☆ 動作OK ニンテンドー3DS アクアブルー 青 本体 充電器 箱 ...



ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ... ニンテンドー 3DS コバルト ブルー 青 本体 箱 付属品 任天堂 688 最 ...



☆極美品☆ 動作OK ニンテンドー3DS アクアブルー 青 本体 充電器 箱 ... ☆極美品☆ 動作OK ニンテンドー3DS アクアブルー 青 本体 充電器 箱 ...



ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ... ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ...



欧州版 ニンテンドー 3DS XL LL ブルー×ブラック 本体 付属品 任天堂 ... 欧州版 ニンテンドー 3DS XL LL ブルー×ブラック 本体 付属品 任天堂 ...



ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック - 通販 - gofukuyasan.com ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック - 通販 - gofukuyasan.com

美品！【商品内容】Nintendo3DS本体コバルトブルー『付属品』・新品USB充電ケーブル・新品32GBmicroSDカード・新品タッチペン・新品液晶画面保護フィルム上下スライドパッド新品に取り付け済み【状態】動作確認済み全ての操作機能は正常な範囲で不具合はありません。目立った傷汚れはありません。全体的に傷少な目で美品です。充電持ち良好！1時間辺り電源ON状態で充電メモリは減りなしです。画面保護フィルムは貼っておりませんが、上下画面ほぼ無傷で目視では傷が確認できず綺麗です。液晶発色発光概ね良好！上液晶極わずかに焼けがあるかと思いますが、プレイ中は全くストレスは感じないかと思います。スライドパッド新品。内装とボタン類LRボタン含め全て目立った傷汚れはないです。外装の表面は上部に極わずかに傷があります(最終画像参照)。他は、光を当てないと分からないくらいの薄い擦り傷が少数です。裏面は薄い擦り傷が表面よりは多数あります。右下のストラップ穴辺りに傷があります(9枚目画像参照)。表面同様に目立つ程ではありません。上記内容にご理解の上ご購入の程よろしくお願い致します。また、新品同様をお求めの方はご購入をお控えください。【追記】動作確認の為、付属品は袋箱から出して確認をしております。SDカードタッチペンは本体に装着してご発送させて頂きます。#DS#3DS#GBA#ニンテンドー#Nintendo#任天堂#ゲームds2ds3dsLLXlnew