GBA ポケットモンスター エメラルド レア

「ポケットモンスターエメラルド」説明書、外箱あり、当時のチラシなど付属品は揃っており、汚れはありません。箱に軽く凹みがあります。※写真4枚目にてご確認ください。※動作確認済み。※内蔵電池は切れております。その他、あくまてま中古品になり、細かな傷や汚れなど、ある可能性はありますが、ご了承ください。神経質な方のご購入は、お控えいただくようお願いいたします。購入後の返品は、一切お断りします。(すり替え防止のため)写真を良くご覧になり、ご購入ください。発送は、メルカリ便ネコポスになります。#ポケモン#ポケットモンスター#エメラルド#ゲーム#RPG#ゲームボーイアドバンス#Other#レア



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