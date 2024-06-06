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ポケモンカード VSTARユニバースSARセット vstarユニバース
商品番号 E94453595287
商品名

ポケモンカード VSTARユニバースSARセット vstarユニバース
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアリティ···SAR#akkomamaトレカレート見てお値段設定最終お値下げ済み！！！プロフィール一読願います。◎ネオラントSAR1枚に初期傷あり新品未使用ですが、念の為、プレイ用でお願い致します。開封後、すぐにスリーブに入れました。発送は、追跡有りのゆうパケットです。【まとめ売りのみ】◎ポケモンカードVSTARユニバースSARセット○バオッキーVSTARSAR○ゼラオラVSTARSAR○ヒスイダイケンキVSAR〇ヒスイダイケンキVSTARSAR○ネオラントVSARマスターボールミモザエリカの招待ナンジャモAR（アートレア）ヒスイビリリダマコロトックブーバーンオドリドリアッコラプラスマナフィケルディオエレキブルアッコストリンダーガラルフリーザーミュウルナトーンデオキシスディアンシーキュワワーガラルサンダーソルロックアッコガラルファイヤーアブソルフォクスライジバコイルチルタリスラティアスヒスイヌメルゴンヒカルコイキングメタモンノコッチアッコミルタンクビーダルリオルチルットヨマワルビッパピカチュウナエトルパラスポチエナメリープちいかわセキsar25th遊戯王カードアッコレアコレカミツレのきらめきミモザベルマリィのプライドカイユウリキハダsarピカチュウARナンジャモエリカの招待VユニBOXパラソル
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