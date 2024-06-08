ゲームボーイアドバンスsp

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商品詳細
本体と電源アダプターと作動確認の為購入したソフトをお付け致します 写真の通り電源アダプターの差し込みが曲がっていますが楽々差し込めます 新しい物ではないので画面に小傷などありますのでこの価格と致します。
http://narcologia.ru/goods/waveform28017.html
http://narcologia.ru/goods/assessor513703.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic664512.html
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