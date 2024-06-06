【貴重】発展学習　子どもの発展性を伸ばす学習指導法　東京学芸大学附属小金井小学校

「発展学習」とは、学習したものをより高い次元の学習に対して活用し、さらに、その学習を乗り越えていこうとする主体的な働きを期待する学習である。当時、名古屋大学教授を務めた広岡亮蔵氏の指導のもと、数年にわたって研究が行われた実践記録集。重松鷹泰上田薫長岡文雄広岡亮蔵有田和正社会科の初志をつらぬく会東京学芸大学附属小金井小学校



貴重】発展学習 子どもの発展性を伸ばす学習指導法 東京学芸大学附属 ...



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