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モルヒネ ブルガーコフ短篇集 ♦︎入手困難♦︎
商品番号 Y34893762525
商品名

モルヒネ ブルガーコフ短篇集 ♦︎入手困難♦︎
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「モルヒネブルガーコフ短篇集」単行本町田清朗/ミハイル・アファナシエヴィチ・ブルガーコフ定価:￥2500#町田清朗#町田_清朗#ミハイル・アファナシエヴィチ・ブルガーコフ#本#外国文学／小説・物語#ウクライナ1891年ウクライナのキエフ生まれ。医学部卒業後、軍の前線病院に勤務、ジフテリアに感染し、その際に使用したモルヒネの中毒となる。中毒を脱したのち、コサックの軍医としてカフカス、チェチェンに赴く。軍務に疑問を抱き、文筆活動に転身。小説、戯曲、評論ことごとく発禁となる。1966年作品の再評価がなされた。♦︎状態:目立った傷や汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/reflector131564.html
http://narcologia.ru/goods/smear170404.html
http://narcologia.ru/goods/reflector865964.html

モルヒネ ブルガーコフ短篇集 ♦︎入手困難♦︎
モルヒネ ブルガーコフ短篇集

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モルヒネ ブルガーコフ短篇集

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モルヒネ―ブルガーコフ短篇集

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2023年最新】ミハイル・ブルガーコフの人気アイテム - メルカリ

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