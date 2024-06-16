京都桂窯 伊東桂楽作 炉用　俵牛香合　共箱

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茶道具楽焼俵牛香合桂窯伊東桂楽作炉用楽焼のとても可愛い顔の牛の香合です。俵の間に『福』の文字も入っており縁起の良さそうです。【サイズ】約5cm×6.5cm高さ約5cm✳︎共箱有りいただきものでしまったままとなっており未使用です。棚の整理にて出品します。陶器ですので貫入あります。自宅保管品であることをご理解の上、ご検討いただければと思います。宜しくお願い致します。◉申し訳ございませんが、お値引きは今のところ考えておりません。うし茶道具茶道種類···茶道具