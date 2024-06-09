標準作業療法学 : 専門分野 : OT 身体機能作業療法学

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商品詳細
「標準作業療法学:専門分野:OT身体機能作業療法学」矢谷令子/山口昇/玉垣努/李範爽定価:￥5500#矢谷令子#矢谷_令子#山口昇#山口_昇#玉垣努#玉垣_努#李範爽#李_範爽#本#自然／医療・薬学・健康大学の講義で使用したものになります。表紙に少し汚れがありますが、内部のページへの書き込みはありません。以上のような状態のご理解がいただける方のみ検討をよろしくお願いします。多少のお値下げも考えています。
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