エレックまとめ買いBOX（唄の市、古井戸ライブ、豊田勇造・長野隆）まとめて5枚

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2005年から2006年にかけてまとめて一挙に復刻されたエレック・レコードの紙ジャケット復刻シリーズまとめて5枚のセットになります。当時ディスクユニオン予約特典だったエレックまとめ買いボックスも付けます。当時復刻された中から4〜5枚を同時予約購入すると付属されていた物で、状態も良くレアだと思います。うち4作品は帯・解説書等付属品は全て揃っており状態は良好ですが、「唄の市番外編1泉谷しげるVS古井戸」のみ帯・外袋を紛失しております。画像に写っているものが全てです。参考にしていただきご検討下さい。どうぞ宜しくお願いします。「唄の市第一集」泉谷しげる/シティ・ライツ/ピース・シティー/黄色い船/ピピ\u0026コット/宮島ゆき/小室等,六文銭/古井戸/よしだたくろう定価:￥2000#泉谷しげる#シティ・ライツ#ピース・シティー#黄色い船#ピピコット#ピピ_コット#宮島ゆき#小室等六文銭#小室等_六文銭#古井戸#よしだたくろう#CD・DVD「野音唄の市」ピピ\u0026コット/生田敬太郎とマックス/佐藤公彦/古井戸/泉谷しげる/さなえちゃんシンガーズ定価:￥3000#ピピコット#ピピ_コット#生田敬太郎とマックス#佐藤公彦#古井戸#泉谷しげる#さなえちゃんシンガーズ#CD・DVD「古井戸ライブ」古井戸定価:￥3000#古井戸#CD・DVD「豊田勇造・長野隆ライブ」豊田勇造,長野隆定価:￥2000#豊田勇造長野隆#豊田勇造_長野隆#CD・DVD「唄の市番外編1泉谷しげるVS古井戸」泉谷しげる・古井戸定価:￥3000#泉谷しげる・古井戸#CD・DVD