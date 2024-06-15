PlayStation3 CECH-2000A 　プレステ3　多数おまけ付き

SONYPlayStation3CECH-2000AHDD:120GB本体動作確認済みHDDおよび設定は初期化済みです。電源は問題なくつきますが、ゲームの読み込みができない時が多々ありますのでジャンク品とさせて頂きます。コントローラーについては赤色の1つは問題なく動作します。他の2つについては反応がよくないため、ジャンク品となります。■同梱品PlayStation3本体電源ケーブUSBケーブルHDMIケーブルコントローラー×3トルネ（BCASカードとアンテナケーブルはついておりません）ゲームソフト4本color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY



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