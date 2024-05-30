上一色中野球部のバッティング　DVD

Amazonでの販売価格 11,800円Disc1「ぐんぐん伸びるバッティング基本動作\u0026実践1」(48分)◎竹の棒を使ったストレッチ◎バッティングの基本1.構え ・1.バットの握り方 ・2.構える時のバットの高さ ・3.足の置き方 ・4.バットを入れる高さ ・5.割れについて◎バッティングの基本2.スイング ・1.バットの入れ方 ・2.レベルスイング ・3.強く遠くに飛ばすスイング ・4.素振りの方法 ・5.素振りでフォームを改善する◎実践1 スイングの形を作るティーバッティング ・1.蹲踞スイング ・2.前股関節乗せスイング ・3.股関節の前後入れ替えスイング ・4.遠心力スイング ・5.8の字スイング ・6.アウトサイド打ち ・7.打ち分け ・8.連打右バッター左バッター◎実践2 ストライクゾーンとアウトサイドの認識 ・1.ストライクゾーンを体感して認識する ・2.スイングをイメージしてストライクゾーンを認識する ・3.空振りをしてコースを体感するDisc2「ぐんぐん伸びるバッティング実践2」(43分)◎実践3打つ基本遅いボールを打つ ・1.遅いボールを打つ意味 ・2.アウトコースの打ち方 右バッター左バッター◎実践4変化球を打つ ・1.マシンのスライダーを打つ ・2.アウトコースの変化球打ち ・3.ピッチャーのスライダーを打つ◎実践5速いボールを打つ ・1.ピッチャーのストレートを打つ ・2.ボールの見逃し方 ・3.マシンでの見逃し方 ・4.ピッチャーの速い球を打つ◎実践6バントの基本 ・1.右バッターの送りバント ・2.右バッターのセーフティバント ・3.左バッターの送りバント ・4.左バッターのセーフティバント◎実践7ミニゲーム ・ミニゲーム ・ミニゲーム逆野球発売：2017年



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