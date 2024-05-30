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上一色中野球部のバッティング　DVD
商品番号 A78592174684
商品名

上一色中野球部のバッティング　DVD
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

Amazonでの販売価格　11,800円Disc1「ぐんぐん伸びるバッティング基本動作\u0026実践1」(48分)◎竹の棒を使ったストレッチ◎バッティングの基本1.構え　・1.バットの握り方　・2.構える時のバットの高さ　・3.足の置き方　・4.バットを入れる高さ　・5.割れについて◎バッティングの基本2.スイング　・1.バットの入れ方　・2.レベルスイング　・3.強く遠くに飛ばすスイング　・4.素振りの方法　・5.素振りでフォームを改善する◎実践1　スイングの形を作るティーバッティング　・1.蹲踞スイング　・2.前股関節乗せスイング　・3.股関節の前後入れ替えスイング　・4.遠心力スイング　・5.8の字スイング　・6.アウトサイド打ち　・7.打ち分け　・8.連打右バッター左バッター◎実践2　ストライクゾーンとアウトサイドの認識　・1.ストライクゾーンを体感して認識する　・2.スイングをイメージしてストライクゾーンを認識する　・3.空振りをしてコースを体感するDisc2「ぐんぐん伸びるバッティング実践2」(43分)◎実践3打つ基本遅いボールを打つ　・1.遅いボールを打つ意味　・2.アウトコースの打ち方　右バッター左バッター◎実践4変化球を打つ　・1.マシンのスライダーを打つ　・2.アウトコースの変化球打ち　・3.ピッチャーのスライダーを打つ◎実践5速いボールを打つ　・1.ピッチャーのストレートを打つ　・2.ボールの見逃し方　・3.マシンでの見逃し方　・4.ピッチャーの速い球を打つ◎実践6バントの基本　・1.右バッターの送りバント　・2.右バッターのセーフティバント　・3.左バッターの送りバント　・4.左バッターのセーフティバント◎実践7ミニゲーム　・ミニゲーム　・ミニゲーム逆野球発売：2017年
http://narcologia.ru/goods/browse964991.html
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