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ニンテンドー3DSLL ブルー　ジャンク
商品番号 B30350646332
商品名

ニンテンドー3DSLL ブルー　ジャンク
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DSLL、ブルー正味1ヶ月ほどしか使用していないですが、電源が入らないジャンク品です。（充電器を差し込むと一瞬オレンジランプは付きます。）膨らむこと自体は影響はないようですが、バッテリーパックが膨らんでいるようです。購入時の備品全て付いております。（SDカードやタッチペン等）液晶画面には保護フィルムを貼っております。
http://narcologia.ru/goods/contemplate544677.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming535392.html
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ニンテンドー3DSLL ブルー　ジャンク
再再販 ニンテンドー3DS LL ブルー ジャンク品 リール - stuff-to-go.com

ニンテンドー3DSLL ブルー　ジャンク
2021年最新入荷 Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー ジャンク

ニンテンドー3DSLL ブルー　ジャンク
ジャンク Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー | labiela.com

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ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック 【ジャンク品】 全ての 3600円 ...

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