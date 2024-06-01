ニンテンドー3DSLL ブルー　ジャンク

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商品詳細
ニンテンドー3DSLL、ブルー正味1ヶ月ほどしか使用していないですが、電源が入らないジャンク品です。（充電器を差し込むと一瞬オレンジランプは付きます。）膨らむこと自体は影響はないようですが、バッテリーパックが膨らんでいるようです。購入時の備品全て付いております。（SDカードやタッチペン等）液晶画面には保護フィルムを貼っております。
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再再販 ニンテンドー3DS LL ブルー ジャンク品 リール - stuff-to-go.com
2021年最新入荷 Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー ジャンク
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