ニンテンドー2DS 限定クリアグリーン　ポケモンソフト付き

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちら限定の2DSクリアグリーンとなります。※箱、その他付属品は欠品しており充電器のみとなります。動作は問題なく作動致します。画面も傷も少ないです。ポケモンのピカチュウ、金、銀ダウンロードしております。
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