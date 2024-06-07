［フランソワーズ・サガン］すばらしい雲を含む 15冊セット 新潮文庫

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-フランソワーズ・サガン・悲しみよこんにちは・ある微笑・ブラームスはお好き・すばらしい雲・やさしい関係・冷たい水の中の小さな太陽・心の青あざ・愛と同じくらいの孤独・絹の瞳・愛は遠い明日・赤いワインに涙が…・愛の中のひとり・ボルジア家の黄金の血・夏に抱かれて・水彩画のような血合計15冊セット-★発送 匿名配送メルカリ便で当日～翌日発送♪ 遅れる場合は名前の後に発送日を載せています クリーニング後、フィルム梱包しております♪★商品状態 ヤケ,シミ,カバー痛み等ダメージあるものがあります 背表紙にヤケあるものがあります お読みいただくことに支障はありません♪ ★その他 バラ売り対応はしておりません 中古本にご理解いただきご検討ください♬.*゜----フランソワーズ・サガン本日本文学小説物語角川ビーンズ文庫まとめ買いまとめ売り2310