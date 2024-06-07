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ゲームボーイアドバンスSP　SFCカラー
商品番号 V54565750711
商品名

ゲームボーイアドバンスSP　SFCカラー
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 5,888 円
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商品詳細

■商品説明・ゲームボーイアドバンスSP　スーパーファミコンカラー・シェル新品に交換済み・ボタンとゴム新品に交換済み・接点など分解メンテ清掃済み■内容・ゲームボーイアドバンスSP本体　※検品ソフト付き　※充電器付き#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンスSP#任天堂#Nintendo#スーパーマリオ#スーパーファミコン
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