ゲームボーイアドバンスSP　SFCカラー

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商品詳細
■商品説明・ゲームボーイアドバンスSP スーパーファミコンカラー・シェル新品に交換済み・ボタンとゴム新品に交換済み・接点など分解メンテ清掃済み■内容・ゲームボーイアドバンスSP本体 ※検品ソフト付き ※充電器付き#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンスSP#任天堂#Nintendo#スーパーマリオ#スーパーファミコン
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