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ファイナンシャルアカデミー 株式投資スクール 最新版教材
商品番号 P76096946563
商品名

ファイナンシャルアカデミー 株式投資スクール 最新版教材
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 20,000 円
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商品詳細

いずれも最新の内容です。中古ではありますが、読む分には問題ありません。株とは？口座はどこで開設すべき？レベルの入門者が利益を出すに至るまでの知識と手段を得ることができます。【テキスト】2016年発行のテキスト16冊書き込みは講義メモですので、捕捉情報としてご活用いただけます。【DVD】株式投資の学校vol.1～12(2017年収録)それぞれ90~120分ほどです。【補助資料】テキストにひもづく補助資料です。テキストの情報を更に図などで解説してくれるので非常に役立ちます。ただ全体的に字が薄いのでこの分の料金は取っていません。あくまでおまけ程度と思って下さい。■キーワードFinancialAcademy株式投資の学校株式投資スクール信用取引テクニカル分析ファンダメンタルズ分析
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