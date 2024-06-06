スイッチライト ジャンク品

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商品詳細
スイッチライトジャンク品になります。電源がつかないため初期化等しておりません。画面に小さな傷があります。目立つ傷や汚れ等はありませんが全体的に使用感があります。
http://narcologia.ru/goods/traverse905026.html
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