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ファミコン 沙羅曼蛇 元箱、取説あり
商品番号 N30307092842
商品名

ファミコン 沙羅曼蛇 元箱、取説あり
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコンカセット　沙羅曼蛇　になります。動作確認済みです。元箱は経年劣化しています。ご購入を考えてくださる方は商品画像を良く見てください。古い物になりますので配送時による故障の責任は負いかねますのでご了承ください。トラブル防止の観点から完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。商品は画像に写っているものが全てでございます。#旧ゲームソフト1
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