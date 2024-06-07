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ヤマハフルート211 Ⅱ Eメカ
商品番号 I34624921574
商品名

ヤマハフルート211 Ⅱ Eメカ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますヤマハフルート211ⅡEメカでございます購入後5回程演奏し、新しいものを購入したため暗所にて保管しておりましたタンポもキーも綺麗な状態だと思います付属品はハードケース・クリーニングロッド・クリーニングクロスです練習用や初心者の方にオススメです即購入⭕️
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