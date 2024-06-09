全コレクター用書籍澁澤龍彦単行本11冊セット①澁澤龍彦綺譚集Ⅰ・Ⅱ全２巻 日本文芸社1991年初版函帯月報各3900円②佛蘭西短編飜譯集成Ⅰ・Ⅱ全２巻 立風書房1982年初函帯 各2000円澁澤龍彦譯③『ひとさらい』シュペルヴィエル 大和書房1979年初版函帯 2000円④『ボマルツォの怪物』マンディアルグ 大和書房1984年函帯 2200円⑤『美神の館』ビアズレー 桃源社1979年初版函帯 2500円澁澤龍彦編⑥『暗黒のメルヘン』泉鏡花他 立風書房1974年初版帯850円別冊幻想文学⑦『澁澤龍彦スペシャルⅠ』 幻想文学出版局1988年初版1500円⑧『澁澤龍彦スペシャルⅡ』 幻想文学出版局1989年初版1500円⑨第20号別冊付録『追悼・澁澤龍彦』 幻想文学出版局1987年初版1200円総じて保管状態良好ですが、古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。



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澁澤龍彦 綺譚集等11冊揃 - 文学/小説



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澁澤龍彦綺譚集 全２巻揃 日本文芸社



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澁澤龍彦集成 全7巻揃 / 澁澤龍彦 [17817] | 書肆田高



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新編 ビブリオテカ澁澤龍彦 全10巻揃



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