おしゃべりちいかわ　おしゃべりハチワレ

ずっといっしょおうえんしてねおしゃべりちいかわおへんじするよッ超いっぱいッおしゃべりハチワレ定価 各7150円２体セットです。予約購入しましたが、グッズが増え、置き場所に困り始めたので、可愛がっていただける方にお譲りします。購入後、開封して動作確認しました。ちいかわに付属の小物類は一度台紙から外しております。ちいかわの箱にキズがあります。（開封時にテープと一緒に剥がれました。最後の写真をご確認ください。）開封済ですので、ご理解の上で購入いただけますと幸いです。電池は付属しておりません。一体につき、単４電池３本が必要です。即購入可能です。気になる点がございましたら、コメントにてご質問下さい。メルカリ便にて匿名配送いたします。検索用ぬいぐるみ しゃべる おしゃべり バンダイ BANDAI リアクション



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