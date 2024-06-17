ジョジョ展ポスター Ｂ2サイズ ALLSTARＢ

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ページをご覧頂きありがとうございます2012年に東京のジョジョ展で購入したポスターです。十年前は飾ってましたがジョジョが好きな方にと思い、出品致しました。タイトルはALLSTARＢでサイズ：73×52㌢（B2サイズです。）専用の箱に入れて送付します目立った汚れもスレもありません。4隅のは撮影用の抑えの木です。追加の写真や要望はお気軽に。グッズ種類...ポスター