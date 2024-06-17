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ジョジョ展ポスター Ｂ2サイズ ALLSTARＢ
商品番号 K38111804132
商品名

ジョジョ展ポスター Ｂ2サイズ ALLSTARＢ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ページをご覧頂きありがとうございます2012年に東京のジョジョ展で購入したポスターです。十年前は飾ってましたがジョジョが好きな方にと思い、出品致しました。タイトルはALLSTARＢでサイズ：73×52㌢（B2サイズです。）専用の箱に入れて送付します目立った汚れもスレもありません。4隅のは撮影用の抑えの木です。追加の写真や要望はお気軽に。グッズ種類...ポスター
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