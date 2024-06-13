ヒロヤマガタ　パリスバイスクル　シルクスクリーン

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商品詳細
お値下げ 55000円→50000円最終値下げとします。種類···シルクスクリーンヒロヤマガタのパリスバイスクルです。10年以上前に、大阪市内百貨店で購入しました。パリスバイスクルは2002年にリリースされたシルクスクリーンです。思い切った横長の構図から、自転車で駆け回る人々の楽しそうな様子が伝わってきます。遠くで夕日の空を飛んでいる気球が土地の広大さを表しています。《サイズ㎝》作品 横約76×35額縁 横約104×6367/200専用箱、布袋あり。保証書はございません。絵や額縁に目立つキズや汚れはありませんが、長期間自宅保管していたことをご理解の上、ご検討ください。箱に一箇所小さなキズがあります。（写真11）
http://narcologia.ru/goods/conception608757.html
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