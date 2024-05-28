[値下げ中！！]超激レアINARI サングラスCREAMサイン入り

人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEも着用しているブランドのサングラスですCREAMのクリスマスライブで本人から直接貰ったものになります。箱にはCREAMのminamiとstaxx_tのサインも入っておりますので、世界にひとつしかないものになっています。そしてこれはminamiがBANANAのMVで実際に着用していたものです。どこを探しても売り切れのレア商品です。値下げ等のコメントも受け付けておりますので、お気軽にコメントよろしくお願いします。#INARI#EYEDENTITY#EXILETRIBE#CREAM#MINAMI#Staxxt#サングラス#アイウェア#BANANA#ラッパー#HIPHOP



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