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[値下げ中！！]超激レアINARI サングラスCREAMサイン入り
商品番号 B99238581276
商品名

[値下げ中！！]超激レアINARI サングラスCREAMサイン入り
ブランド名 イナリ
特別価格 税込 14,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEも着用しているブランドのサングラスですCREAMのクリスマスライブで本人から直接貰ったものになります。箱にはCREAMのminamiとstaxx_tのサインも入っておりますので、世界にひとつしかないものになっています。そしてこれはminamiがBANANAのMVで実際に着用していたものです。どこを探しても売り切れのレア商品です。値下げ等のコメントも受け付けておりますので、お気軽にコメントよろしくお願いします。#INARI#EYEDENTITY#EXILETRIBE#CREAM#MINAMI#Staxxt#サングラス#アイウェア#BANANA#ラッパー#HIPHOP
http://narcologia.ru/goods/browse640591.html
http://narcologia.ru/goods/message899327.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper389709.html

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