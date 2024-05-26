ポケモンカード ジュラルドンV SA

目立った傷、白かけはないと思いますが、画像でご確認お願いします。一律プレイ用とさせていただきます。複数購入の場合は少しですがお値下可能ですので、購入前にコメントください。よろしくお願いします！検索用マリィSRマリィのプライドSRシロナSRカミツレのきらめきSRエリカのおもてなしSRふりそでSRおじょうさまSRユウリSRサイトウSRかんこうきゃくSRルチアSRリーリエSRイーブイヒーローズイーブイズセットパラダイムトリガーフュージョンアーツロストアビスブラッキーVMAXSAレックウザVMAXSAニンフィアVMAXSAグレイシアVMAXSAエーフィVMAXSA