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PSA鑑定品 PSA9 イーブイ プロモカード チャンピオンシップ2020
商品番号 L96885339403
商品名

PSA鑑定品 PSA9 イーブイ プロモカード チャンピオンシップ2020
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アメリカPSA社鑑定済みのポケモンカードです。自身で鑑定に出したワンオーナー品です。鑑定結果は最高ランクの10です。プラスチックケースで保護されておりコレクション用に最適です。PSA10でもカード自体に細かな傷がある場合がございます。プラスチックケースは細かな線傷がある場合がございます。予めご了承ください。写真をよくご覧の上、お手続きくださいませ。写真の現品(ケースに保護されたまま)をお送りいたします。#たけさんPSA何かご質問ございましたらコメント欄からお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion381878.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement676799.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring963796.html

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