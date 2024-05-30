PSA鑑定品 PSA9 イーブイ プロモカード チャンピオンシップ2020

ご覧いただきありがとうございます。アメリカPSA社鑑定済みのポケモンカードです。自身で鑑定に出したワンオーナー品です。鑑定結果は最高ランクの10です。プラスチックケースで保護されておりコレクション用に最適です。PSA10でもカード自体に細かな傷がある場合がございます。プラスチックケースは細かな線傷がある場合がございます。予めご了承ください。写真をよくご覧の上、お手続きくださいませ。写真の現品(ケースに保護されたまま)をお送りいたします。#たけさんPSA何かご質問ございましたらコメント欄からお気軽にお問い合わせください。



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