ブルズアイ　リガチャー

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商品詳細
種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ出品情報不備のため、再投稿いたしました。ブルズアイのリガチャーです。少し黒くなっている部分がありますが、音には全く問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/cotton495961.html
http://narcologia.ru/goods/stair178000.html
http://narcologia.ru/goods/approximate410820.html
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