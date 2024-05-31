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【新品未開封】ポケモンカード　黒炎の支配者　BOX　シュリンク付き
商品番号 R70951301946
商品名

【新品未開封】ポケモンカード　黒炎の支配者　BOX　シュリンク付き
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨドバシカメラで購入しました。シュリンク有りですが、購入時より右側側面に包装の亀裂があります。開封破れではございませんのでご安心下さい。※レシートは付きません。ノークレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement943633.html
http://narcologia.ru/goods/displease134031.html
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