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- 【新品未開封】ポケモンカード 黒炎の支配者 BOX シュリンク付き
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商品詳細
ヨドバシカメラで購入しました。シュリンク有りですが、購入時より右側側面に包装の亀裂があります。開封破れではございませんのでご安心下さい。※レシートは付きません。ノークレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement943633.html
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