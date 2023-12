Twisted Sisterツイステッド・シスターのトリビュート限定レコード盤

TwistedForever/ATributeToTheLegendaryTwistedSister2001年豪華メンツで登場!!!あのツイステッド・シスターのトリビュート盤!!限定スペシャル・プライスにて放出!!80年代から90年初頭にアメリカのみならず、全世界を席巻したハードロック・バンド\"TWISTEDSISTER\"のトリビュート盤がリリース!!!メンツも豪華でLIT、NINEDAYS、FUMANCHU、ANTHRAX等に加えPUBLICENEMYのCHUCKDも参加。で、ご本人ツイステッド・シスター達も入ってとんでもない事になった作品。Lit–IWannaRockMotörhead–Shoot'EmDownNashvillePussy–TheKidsAreBackNineDays–ThePriceChuckD–WakeUpTheSleepingGiantAnthrax–DestroyerOverkill–UnderTheBladeCradleOfFilth–TheFireStillBurnsVisionOfDisorder–Don'tLetMeDownTheStepKings–BurnInHellFuManchu–RideToLive(LiveToRide)JoanJett–We'reNotGonnaTakeItSebastianBach \u0026 Friends*–YouCan'tStopRock'N'RollHammerfall–We'reGonnaMakeItSevendust–IAm(I'mMe)TwistedSister–SinCityジャケットもほぼ擦れなく美品だと思い。音質も良好です。上記をご理解の上ご購入いただければと。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。#Lit#Motörhead#NineDays#PUBLICENEMY#Anthrax#FuManchu#TwistedSister



