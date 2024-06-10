田中智学　掛軸　掛け軸　国柱会　日蓮宗　克忠克孝

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商品詳細
国柱会の創始者田中智学の掛軸です。箱はありません。一文字には菊と桐の紋が入り、当時かなり珍重されていたようです。
http://narcologia.ru/goods/peroration595715.html
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