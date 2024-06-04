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トレモロブロック スチール製 皿小ネジ付
商品番号 I74385247215
商品名

トレモロブロック スチール製 皿小ネジ付
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：幅X高X厚75X42X13mm弦ピッチ11.3mm5ｍｍアーム用ボールエンドの穴の深さは5.8mm
http://narcologia.ru/goods/smear412804.html
http://narcologia.ru/goods/diamond4358.html
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