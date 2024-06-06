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伊万里焼　瑠璃釉　藍釉　三足香炉　透かし純銀火屋　約35g　D　R5940
商品番号 S68484790990
商品名

伊万里焼　瑠璃釉　藍釉　三足香炉　透かし純銀火屋　約35g　D　R5940
ブランド名 Svital
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...香炉大きさ　高さ約６cm　幅約５．８cm火屋の重さ　約３５g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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