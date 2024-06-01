MR.BIGバッグ、タオル、パンフレット2023ツアー

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商品詳細
MR.BIG ミスタービッグTheBIGFinishfarewelltour会場限定グッズ３点セット+大阪会場フライヤー①トートバッグ 新品、未使用（開封済み）②タオル 新品、未使用、未開封③パンフレット 一読しました。④フライヤー各種 大阪会場で貰ったものすみませんがトートバッグだけ配送時に二つ折りにさせて頂きます。らくらくメルカリ便で送る予定です。値下げ交渉は、面倒ですのでお控え下さい(__)
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