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シュリンク付き　バトルリージョン　ポケモンカード　新品未使用
商品番号 W11807389608
商品名

シュリンク付き　バトルリージョン　ポケモンカード　新品未使用
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,626 円
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商品詳細

#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#バトルリージョン新品未使用　未開封ですが自宅保管ですのでご理解の上お買い求めくださいシュリンク付き1BOX値下げ不可ポケモンセンターの抽選で当たりましたが、バラ売りで欲しい物が手に入ったため出品しますすり替え防止、トラブル防止のため返品　交換　のご要望にはお応えできませんご不明点あればプロフィール確認後にコメントください
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