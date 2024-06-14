【美品、動作確認済】SUZUKI 電気大正琴 こはく ソプラノ 付属品多数

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【美品、動作確認済】SUZUKIスズキ電気大正琴こはく KOHAKUソプラノ本体(電池は付属しません。要9V電池)、調弦用チューナー(KORGGA-1、動作確認済、電池は付属しません)、アンプ接続ケーブル、調子笛、ピック2枚、ベース弦用ダンパー、クリーニングクロス、取扱説明書、保証書(無記入)、ケース(肩かけストラップ付)•動作確認済•全鍵盤、全糸巻ともに問題無く、しっかり機能しています。•アンプに繋いで音が出ます。【ご希望により1,500円追加で、全弦を新品の弦に張り替えを致します。ご購入前にコメント欄より、お知らせください。】他にも関連商品を出品しています。#古着と音楽の輪_楽器機材編即購入、大歓迎！！お気軽に質問、コメントしてください。琴伝流 習い事 おうち時間 スズキ 古賀政男 カワイSUZUKI砂丘 敷島 日本文化センター